Zeven bergbeklimmers vermist na zware lawine Himalaya, reddingsoperatie gestaakt

‘Holland’s Got Ta­lent-finalist Lars maakt deel uit van grootste kinderpor­no­zaak ooit in België’

8:38 Justitie in België heeft vijf mannen in het vizier die samen 11.776.954 bestanden aan kinderporno verzamelden en uitwisselden. Een van de spilfiguren is de Nederlander Lars De R. (28) uit Krommenie. Hij nam in 2009 deel aan Holland’s Got Talent en zit in Nederland een celstraf uit wegens seksueel misbruik van jongetjes. Er wordt gesproken van de grootste kinderpornozaak ooit in ons buurland, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Wie met mijn zoontjes wil spelen, moet betalen.’’