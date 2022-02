Zeven bezoekers Plopsaland op ruim 30 meter hoogte vast in achtbaan, eerste inzittenden omlaag

Plopsaland-directeur Steve Van den Kerkhof legde aan VTM NIEUWS uit dat de achtbaan snel na de start stil viel. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is. Er werd onstuimig weer voorspeld aan de kust. 's Avonds werd zelfs gewaarschuwd voor hevige windstoten, maar de weersomstandigheden werden volgens Van den Kerkhof zoals gewoonlijk gemonitord.



,,We meten onze attracties voortdurend. Ook deze heeft bijvoorbeeld een windmeter. Op het moment dat de attractie open was, zat de wind goed. Wat de precieze oorzaak is, moeten we nog bekijken. Op dit moment concentreren we ons op de bevrijding van de mensen’’, zei hij. ,,We hebben contact met de mensen en proberen hen te kalmeren en op de hoogte te houden van de stand van zaken. Ik hoop dat we hen er zo snel mogelijk kunnen uithalen.’’