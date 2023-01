Zeven doden bij tweede bloedbad binnen drie dagen in Californië

Vrouw (18) overleden na koolstofmo­noxi­de­ver­gif­ti­ging in België, moeder en jongere broer in ziekenhuis

In de Brusselse gemeente Ganshoren is een 18-jarige vrouw zaterdag het slachtoffer geworden van koolstofmonoxidevergiftiging. De vrouw moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar overleden. Dat bevestigt de politie.

22 januari