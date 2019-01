Zeven doden en tweehonderd vermisten na damdoorbraak in Brazilië

Er zijn zeven lichamen geborgen en er worden zeker tweehonderd mensen vermist. Daaronder zijn inwoners van het gebied, maar ook zo'n honderd van de driehonderd werknemers van Vale die zich in de gebouwen bij de dam bevonden. Een lunchruimte van het bedrijf zou zijn overspoeld door de modderstroom, juist op het moment dat daar veel mensen aan het eten waren.



De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemt de damdoorbraak via Twitter een ‘ernstige tragedie’ en laat weten dat het welzijn van de mensen in de regio nu zijn grootste zorg zijn. Hij bezoekt het getroffen gebied morgen.



In november 2015 gebeurde een vergelijkbare ramp voor mens en milieu in Mariana, eveneens in Minas Gerais, toen een dam instortte en er ,,25.000 olympische zwembaden vol giftig slib’' vrijkwamen. Er waren negentien doden te betreuren, naast de enorme ravage en vervuiling van rivieren.