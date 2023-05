Zeven lichamen, onder wie minderjarige meisjes, gevonden op erf veroordeelde verkrachter in VS

Met video Na heftig weekend illegale rave in België ten einde

De illegale rave die dit weekend in België werd gehouden is ten einde. Zondagavond vertrokken de laatste feestvierders - naar schatting zo'n 1500 - van het terrein bij Sint-Truiden, niet ver van Maastricht. Wie nog onder invloed was, mocht van de politie zijn roes op het terrein uitslapen tot maandagochtend. Rond 08.00 uur bevinden zich nog ongeveer negentig wagens op en rond het terrein.