Zeven maanden oude baby overlijdt in Duitsland na beet van hond in hoofdje

In Duitsland is gisteravond een zeven maanden oude baby overleden nadat een hond het jongetje in zijn hoofdje had gebeten. Het dier, volgens de politie erg agressief, woonde bij het gezin in huis.

Het incident gebeurde in het plaatsje Bad König, bij het jongetje en zijn ouders thuis. Het kindje heette volgens Bild Jannis en zou het enige kind van de twee zijn.



De toedracht is volgens de politie onduidelijk. De vader van het ventje schakelde na de beet direct de hulpdiensten in, die het kind naar het ziekenhuis brachten. Zijn toestand leek aanvankelijk stabiel, maar laat op de avond liet de baby toch het leven. De vader en de 27-jarige moeder van de zuigeling zijn in shock.

Spuitje

De hond is voorlopig in een asiel geplaatst. Het is nog niet duidelijk om wat voor hond het precies gaat, maar de politie denkt dat het een Staffordshire terriër-mix is. Het dier krijgt waarschijnlijk een spuitje, schrijft de website Focus. Dat gebeurt meestal als een viervoeter een mens heeft gedood.



Het is de tweede keer in korte tijd dat onze Oosterburen worden opgeschrikt door een bijtende hond. Vorige week werden in Hannover nog de lijken gevonden van een gehandicapte vrouw (53) en haar zieke zoon (27). Het tweetal bleek dood te zijn gebeten door hun Staffordshire terriër-mix.

