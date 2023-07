Zeven mensen gewond na hevige turbulentie op vlucht naar Australië

Vlak na geslachts­ver­an­de­ring in de cel: grote zorgen om echtgenote van handlanger Joran van der Sloot

In het Spaanse San Sebastián is vorige maand een Pools-Nederlandse vrouw aangehouden die slechts een paar dagen daarvoor een geslachtsveranderende operatie had ondergaan. Het gaat om Lana S., de echtgenote van de voormalige handlanger van Joran van der Sloot. Transgender Netwerk Nederland is zeer bezorgd en probeert via contacten in Spanje ervoor te zorgen dat de vrouw een humane behandeling krijgt in de gevangenis, bevestigt een woordvoerder.