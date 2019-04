Zeven mijnwerkers doodgeschoten in Peru

Alle zeven slachtoffers werden gevonden met schotwonden in hun hoofd in een tunnel in La Rinconada, een uitgestrekte goudmijnregio die bekendstaat om zijn wetteloosheid en moeilijke, vaak erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Volgens lokale media zijn er regelmatig schietpartijen, overvallen en moorden in het gebied. Er is weinig toezicht op de mijnbouw in La Rinconada en weinig politie.