Zieke alpaca Geronimo ingeslapen na slepende juridische strijd, Britse eigenaar woest

Dierenartsen van de Britse overheid hebben in het Verenigd Koninkrijk een alpaca laten inslapen waarover al vier jaar een juridische strijd aan de gang was. Geronimo testte tot twee keer toe positief op de besmettelijke ziekte bovine tuberculose of rundertuberculose, die ook voor de mens gevaarlijk kan zijn. Zijn eigenares hield vol dat het dier kerngezond was.

,,De alpaca met bovine tuberculose, die bekend stond als Geronimo, is geëuthanaseerd om te voorkomen dat de ziekte zich zou verspreiden”, valt te lezen in een verklaring van de Britse regering.



Dierenartsen haalden Geronimo afgelopen week op bij de boerderij in Gloucestershire. Ze werden daarbij vergezeld door de politie. Rond de boerderij kampeerden al weken actievoerders die de euthanasie van het dier wilden verhinderen.

‘Erg trieste situatie’

Christine Middlemiss, een van de betrokken artsen, sprak van een ‘erg trieste situatie’. ,,Niemand wil zieke dieren afmaken als het te vermijden is. Maar we moeten het wetenschappelijk bewijs volgen en dieren doden die positief getest hebben op bovine tuberculose om de verspreiding van de verraderlijke ziekte tegen te gaan. Het ultieme doel is om de grootste bedreiging voor de gezondheid van dieren in dit land uit te roeien.”

Ook voor mensen kan de ziekte erg gevaarlijk zijn. ,,De uitroeiing ervan is niet alleen noodzakelijk om onze landbouw en landelijke gemeenschappen te beschermen, maar ook om de toename van tbc bij de mens tegen te gaan”, aldus Middlemiss.

Downing Street

Ook Downing Street betuigde zijn medeleven aan het dier en eigenares, Helen MacDonald. Die laatste voert al vier jaar strijd voor Geronimo en bleef dat tot het laatste moment doen. Volgens MacDonald was Geronimo niet ziek. Hij zou volgens haar in september 2017 een eerste keer vals positief getest hebben op bovine tuberculose omdat er iets mis was met de test zelf.

De Britse kreeg steun van over de hele wereld en meer dan 140.000 mensen tekenden een petitie om de dreigende euthanasie van Geronimo te voorkomen.

Rechter

Eerder deze maand besliste een rechter van het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk dat het bevel tot het doden van het dier niet opgeschort mocht worden en dat de zaak niet heropend werd. Er zal de komende maanden nog wel een autopsie volgen op het dier.

Bovine tuberculose is een besmettelijke rundveeziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium bovis. Ze kan ook bij andere dieren zoals alpaca’s voorkomen en kan zelfs overspringen op de mens. Dat gebeurt via de lucht of het drinken van ongepasteuriseerde melk of het eten van rauwmelkse producten. Bij mensen veroorzaakt ze een aandoening die lijkt op tuberculose.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.