Zieke hamsters met mondkapje besmetten fors minder knaagdieren

Sterke toename van geweld tegen homo's, biseksue­len en transgen­ders in Frankrijk

7:25 Geweld tegen homo's, biseksuelen en transgenders is in Frankrijk het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt. In 2019 waren er 1870 misdrijven tegen lhbti’ers, het jaar daarvoor 1380. Dat betekent een stijging van 36 procent.