Zijn dochtertje wordt dinsdag 3, woensdag gaat Harry naar Oekraïne om te vechten

Zijn dochtertje Delayla viert aanstaande dinsdag haar derde verjaardag. Een dag later reist Harry Vermeer (36) naar de Pools-Oekraïense grens om zich aan te sluiten bij het vreemdelingenlegioen van Oekraïne. Vermeer verbrandt zijn schepen achter zich: hij diende zijn ontslag in op zijn werk in Spakenburg. ,,Ik ben vrij handig, wellicht kan ik tankwegversperringen fabriceren.”