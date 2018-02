Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai (65) overleden

Tsvangirai was de oprichter van de MDC en gaf bijna twintig jaar leiding aan de grootste oppositiepartij van Zimbabwe. Hij slaagde er bij verschillende verkiezingen, die werden ontsierd door beschuldigingen van geweld en manipulatie, niet in om Robert Mugabe van de troon te stoten. Bij de verkiezingen van 2008 kreeg hij de meeste stemmen, maar volgens de autoriteiten niet genoeg om in de eerste ronde te winnen. Voordat de tweede stemronde was gehouden, gebruikten de veiligheidsdiensten zoveel geweld tegen MDC-aanhangers, dat Tsvangirai zich genoodzaakt zag om zich terug te trekken.



Mugabe

Hij daagde de Mugabe bij herhaling uit en kreeg als antwoord drie (mislukte) moordaanslagen, intimidaties en rechtszaken te verduren. De voormalige vakbondsleider werd in 2002 beschuldigd van hoogverraad omdat hij van plan zou zijn geweest Mugabe om te brengen. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken.



Mugabe maakte eind vorig jaar plaats voor Emmerson Mnangagwa. In de loop van 2018 gaan de Zimbabwanen opnieuw naar de stembus. Tsvangirai was van plan zich nog een keer kandidaat te stellen. Dat was hem door zijn snel verslechterende gezondheid niet gegund.



In 2016 werd darmkanker bij Tsvangirai vastgesteld en sindsdien werd hij geregeld behandeld in Zuid-Afrika. ,,Ik kan bevestigen dat hij deze avond is overleden. Zijn familie heeft me dat laten weten'', zei Elias Mudzuri tegen persbureau Reuters. Hij was 65 jaar oud.