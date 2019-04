‘Zinkend’ en druk Jakarta wordt vervangen als hoofdstad van Indonesië

Ophef om slush puppies voor cipiers in Nieuw-Zee­land

12:45 In Nieuw-Zeeland is ophef ontstaan over de aanschaf van slush puppie-machines voor het personeel in gevangenissen. De machines kostten de Nieuw-Zeelandse overheid 1 miljoen dollar (ruim 600.000 euro) en moesten cipiers verkoeling bieden tijdens de hete zomer.