Zo lang duurt de lockdown in andere Europese landen nog (en dit zijn de andere maatregelen)

1 februari Nu Nederland onderaan de vaccinatieranglijstjes bungelt, zwelt de kritiek op minister Hugo de Jonge, premier Rutte en het kabinet aan. Maar ligt het probleem vooral bij hen of zit het meer in onze bestuurscultuur? Drie gerenommeerde bestuurskundigen over het managen van de coronacrisis.