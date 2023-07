Zo liep het af met de voetballertjes die voor het oog van de wereld werden gered uit Thaise grot

Met video Ouders zieke Rachèle (3) doen ultieme oproep om stamceldo­nor te vinden: ‘Haar enige redding’

Het was een lang traject om hun dochter te kunnen krijgen, maar met Rachèle er eenmaal bij, was het gezin van Evie en Maarten volmaakt gelukkig. Tot het 3-jarige meisje ernstig ziek werd. Haar enige redding is een stamceldonor, maar wereldwijd werd er geen geschikte match gevonden. Maarten en Evie doen een ultieme oproep om nieuwe stamceldonoren te werven. „We weten dat dé persoon rondloopt.”