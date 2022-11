Zo staat het ervoor bij de midterms in de VS: gaat Georgia wéér de doorslag geven?

vijf vragenDe strijd om de controle in het Amerikaanse parlement is tot nu toe een nek-aan-nek-race. De kans is groot dat de staat Georgia weer een beslissende rol gaat spelen. Maar de einduitslag laat nog minstens een maand op zich wachten. Hoe staat het ervoor bij de ‘midterms’?

Waar gaat het ook alweer om?

Tientallen miljoenen Amerikanen zijn naar de stembus gegaan om de nieuwe leden van het Amerikaans Congres (parlement) te kiezen. In het Huis van Afgevaardigden (de Amerikaanse Tweede Kamer) zijn 435 zetels te vergeven, in de Senaat (de ‘Eerste Kamer’) 100 zetels.

Omdat deze verkiezingen halverwege de ambtstermijn van de zittende president Joe Biden worden gehouden, heten ze ‘midterms’. Maar deze verkiezingen zijn al wel een belangrijke graadmeter voor de volgende presidentsverkiezingen in 2024, waarin Donald Trump zinspeelt op een terugkeer als kandidaat. Vóór de ‘midterms’ hadden de Democraten in beide kamers nog een meerderheid.

Hoe staat het er nu voor?

Ook na vannacht zijn er weinig verschuivingen. In het Huis van Afgevaardigden lijken de Republikeinen aan de winnende hand. Met 209 ‘rode’ zetels gaan ze aan kop tegenover 191 ‘blauwe’ zetels van de Democraten. Hoewel de winst niet zo groot zal zijn als vooraf verwacht, zouden de Republikeinen daarmee wél de meerderheid in het Huis terugwinnen.

In de Senaat is het een nek-aan-nek-race. De Republikeinen staan vooralsnog op 49 zetels, de Democraten op 48.

Welke staten geven de doorslag?

Alle ogen zijn nu gericht op de staten Arizona, Nevada en Georgia, waar nog volop stemmen worden geteld. Dit zijn zogenoemde ‘swingstates’, staten waar geen van beide partijen een duidelijke meerderheid heeft. Daar worden de laatste drie zetels voor de Senaat vergeven.

In de race om de resterende 35 zetels voor het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten bij 24 zetels een voorsprong. Maar dat is te weinig om de controle over te nemen, want daarvoor moeten ze er nog 27 winnen. De Republikeinen hebben in het Huis nog maar 9 zetels nodig om de meerderheid te halen.

Wanneer komt de definitieve uitslag?



Die laat nog minstens een maand op zich wachten. Dat heeft alles te maken met de zuidelijke staat Georgia, waar een tweede verkiezingsronde nodig is voor een plek in de Senaat.

In Nevada ligt de Republikeinse kandidaat Adam Laxalt nipt voor op zijn Democratische tegenstander, met nog 160.000 stemmen te tellen. In Arizona is het net andersom. Daar heeft de Democratische senator Mark Kelly een voorsprong van ongeveer 95.000 stemmen op zijn Republikeinse tegenstander Blake Masters, met nog zo’n 600.000 ongetelde stemmen.

Als dat zo blijft, betekent dat dat de uitslag in Georgia beslissend zal zijn. Omdat zowel de Republikeinse voormalig American Football-speler Herschel Walker als de zittende Democratische senator Raphael Warnock daar niet de vereiste 50 procent van de stemmen haalt, gaan de inwoners op 6 december terug naar de stembus. In deze tweede ronde wordt beslist wie wint en welke partij daarmee de meerderheid in de Senaat krijgt.

Waarom ligt dit gevoelig?

Het is voor de tweede opeenvolgende keer dat Georgia een beslissende rol kan spelen in de verkiezingen. Dat ligt vooral bij Republikeinen erg gevoelig. Georgia is van oudsher een ‘rode’ staat, maar bij de presidentsverkiezingen twee jaar geleden versloeg Joe Biden in het hol van de leeuw met miniem verschil Donald Trump.

Trump probeerde de resultaten tevergeefs aan te vechten. Zwarte stembureaumedewerkers werden ten onrechte beschuldigd van fraude en kregen bedreigingen. Dit jaar hebben de stembureaus in Georgia extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

