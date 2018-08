Zo werd Jos Brech in de val gelokt

De hangmat is door de politie meegenomen, net als de grote, overvolle rugzak van de Nederlander. ,,Ik weet niet wat er allemaal in zat." Onder anderen visgerei, boeken over eetbare en medicinale planten en gedroogd voedsel. En zijn paspoort, dat de politie in staat stelde hem te identificeren. ,,Jos wist ongelooflijk veel van planten, hij heeft ons dat allemaal geleerd", zegt een Poolse bewoner van de gemeenschap. ,,Hij sprak ook een beetje Pools, omdat hij daar op scouting was geweest." De Nederlander werkte hard op het land en in de commune; daardoor mocht hij altijd mee-eten, voor hij zich weer in zijn hangmat terugtrok.



,,Het was een vreemde man, dat wel. Een beetje autistisch, dachten we. Hij sprak heel weinig. Was niet onaardig of zo, maar er was geen hoogte van hem te krijgen", zegt een jonge vrouw. Soms vergezelde hij een van de mannen in de auto voor een boodschap, maar hij stapte nooit uit. In de weinige omliggende dorpen vertoonde hij zich niet. Hij vertelde de mensen van de commune dat hij vijf jaar geleden de consumptiemaatschappij vaarwel had gezegd en in de bossen was gaan wonen. In half Europa, maar ook in Tibet en Nepal. ,,We geloofden hem. Hij had geen telefoon bij zich, interesseerde zich niet voor internet, niets", aldus Lucas.



