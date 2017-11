Zoekactie naar op Aruba vermiste peuter hervat

Er wordt sinds woensdag met man en macht gezocht naar Roshandrick Eugene Frans (3). De zoekactie werd gisteren tijdelijk stilgelegd om alle binnengekomen informatie te analyseren. Politie en Openbaar Ministerie vergaderden vanmiddag plaatselijke tijd over de stand van zaken in het onderzoek. Op basis daarvan werd beslist de zoekactie voort te zetten.

Voor zijn overleden broertje Rishandro (5) werd om 10 uur plaatselijke tijd een minuut stilte gehouden. Daartoe was opgeroepen door minister van Onderwijs Armando Lampe. Verschillende scholen en overheidsdiensten gaven gevolg aan de oproep. Volgens de minister rouwt heel Aruba en is het land in shock door zijn dood.

'Val in speeltuin'

De kleuter werd woensdag met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis in Oranjestad. Hij had een hersenbloeding, gebroken ribben, ongenezen botbreuken en tal van littekens op zijn lichaam. Volgens zijn moeder was haar zoontje ongelukkig terechtgekomen in de speeltuin. De arts geloofde dat niet en schakelde de politie in.