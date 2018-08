Zoeken naar overlevenden tussen het puin op Lombok

Met handen in de lucht loopt een bezoeker van de Jabal Nur-moskee naar een ambulance. Ruim een dag lag hij onder het ingestorte dak van het gebedshuis in Lading-Lading. ,,U bent veilig'', troost een Indonesische militair hem als hij in huilen uitbarst bij het zien van een juichende menigte. Die mensen zitten al uren in angst over het lot van de moskeegangers.



De man hield met zo'n honderd andere gelovigen een avondgebed precies op het moment dat de aarde zondag begon te beven op het Indonesische eiland Lombok. Sommigen konden op tijd wegkomen, maar hij niet. Mogelijk liggen nog vele anderen er onder het puin.

Volledig scherm © AP Twee dagen na de ramp wordt steeds meer duidelijk over hoe groot de ravage is die de aardbeving met een kracht van 6,9 op Lombok heeft aangericht. Volgens hulporganisatie Oxfam zijn 20.000 mensen ondergebracht in opvangcentra. Duizenden andere ontheemde inwoners slapen noodgedwongen onder de blote hemel. Oxfam waarschuwt dat schoon drinkwater schaars is door het droge weer. Getroffen inwoners zouden behalve water ook kleding, medicijnen en voedsel nodig hebben. Zo'n 75 procent van het noordelijke deel van het eiland zit zonder stroom.

Toeristen

Volledig scherm © AFP De meeste van de honderden toeristen die maandag nog vastzaten op de Gili-eilanden in het noorden zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels met boten van de eilanden gehaald. Wie terug naar huis wil of naar een andere bestemming in de regio moet nog veel geduld hebben. Sommige Nederlanders kunnen niet eerder dan morgen vertrekken, doordat er te weinig vliegtuigen en boten zijn om iedereen te kunnen vervoeren.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels het reisadvies aangescherpt en raadt mensen nu af om te reizen naar het noorden van Lombok en de nabijgelegen Gili-eilanden. Wel zijn reisorganisaties en touroperators er zelf verantwoordelijk voor of ze reizen laten doorgaan.



Reisorganisatie TUI heeft alle reizen naar Lombok en de Gili-eilanden geschrapt. ,,Mensen die ernaartoe zouden gaan, kunnen hun reis omboeken of kosteloos annuleren”, vertelt woordvoerster Anke van Nieuwenhuizen. Hoewel het negatieve reisadvies niet voor heel Lombok geldt, heeft de reisorganisatie toch besloten sowieso geen reizigers naar het eiland te vervoeren. ,,We hebben met mensen die naar het zuiden van Lombok zouden gaan contact over waar ze wel een mooie vakantie kunnen gaan vieren.”

Naar huis

Het naastgelegen toeristische eiland Bali is nog wel een optie. Nieuwenhuizen: ,,Bali heeft wel wat schokken gevoeld, maar de impact van de aardbeving is daar gelukkig meegevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daar het reisadvies niet aangepast. We adviseren reizigers te kijken wat het ministerie voor advies geeft en daar hun nieuwe bestemming op aan te passen. Als mensen heel ergens anders heen willen, dan kan dat ook.”

TUI had op het moment van de grote aardbeving en de reeks naschokken veertien Nederlanders in een hotel in het zuidoosten van het eiland zitten. ,,Zij zijn gelukkig allemaal ongedeerd gebleven, maar hebben aangegeven dat ze eerder naar huis willen. Dat gaan we regelen.”

Wie al in Noord-Lombok of op de Gili-eilanden is, krijgt van het ministerie het advies de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Ook raadt het ministerie Nederlanders aan contact te houden met hun reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij en familie op de hoogte te brengen van hoe ze het maken.