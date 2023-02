Zoekgeraakte minuscule capsule met gevaarlijke radioactieve stof teruggevonden in Australië

Daar heb je zelfver­trou­wen voor nodig: Rita Ora wurmt zich in nietsver­hul­len­de latex jurk

De Britse zangeres Rita Ora (32) heeft in een Londense nachtclub haar nieuwe single ‘You Only Love Me’ voorgesteld. Alleen was het niet de muziek, maar wel haar opvallende outfit die met alle aandacht ging lopen. De jurk in kwestie liet namelijk weinig aan de verbeelding over.

29 januari