'Zoektocht naar vermiste onderzeeër gaat door, ondanks dood bemanning'

,,Hoop is het laatste dat je verliest’’, aldus Luis Tagliapietra, vader van de 27-jarige opvarende Alejandro Damian Tagliapietra, tegen persbureau AP. ,,Je gaat van ontkenning naar lijden, van optimisme naar pessimisme.’’ Tagliapietra werd, nadat hij hoorde over de explosie, verteld dat er geen overlevenden aan boord van de San Juan waren. ,,Ik vroeg of ze allemaal dood waren en ze zeiden: Ja’’, vertelt hij terwijl hij vecht tegen de tranen.



Volgens sommige familieleden was het meer dan dertig jaar oude schip door jarenlange bezuinigingen slecht onderhouden. De San Juan, een in Duitsland gebouwde en diesel-elektrisch aangedreven onderzeeër van de TR-1700 klasse, werd in 1985 in de vaart genomen en werd in 2014 nog gemoderniseerd. ,,Het was een betrouwbare duikboot’’, zegt voormalig bemanningslid Ramon Franciso. ,,Niemand gaat de zee op in de verwachting zijn leven te verliezen.’’