Zoektocht naar vermisten van vliegtuigongeluk Filipijnen stopgezet, dodental naar 50

Alle 96 inzittenden van het militaire vliegtuig van het Filipijnse leger dat zondag neerstortte bij het eiland Jolo, zijn terecht. Dat meldt generaal Cirilito Sobejana maandag. In totaal zijn vijftig mensen omgekomen, onder wie drie burgers die niet in het vliegtuig zaten. Dat zijn er vijf meer dan het aantal dat zondag werd gemeld. 49 militairen en vier burgers raakten gewond.

Het militaire vliegtuig, een C-130, crashte zondag bij de landing op het vliegveld van het eiland Jolo. ,,We bidden dat we meer levens kunnen redden’’, zei Sobejana vlak na het ongeluk. Volgens de generaal miste het vliegtuig de landingsbaan en stortte het neer bij een poging een doorstart te maken.

Lees ook Play Dodental crash militair vliegtuig op Filipijnen opgelopen naar 45

Een dikke zwarte rookpluim steeg op boven de huizen in de buurt van de crashplaats. Op foto’s van lokale media is het wrak van het vliegtuig, dat in vlammen is opgegaan, te zien.

De autoriteiten gaan vooralsnog uit van een ongeluk. Er is geen bewijs voor een aanslag. Volgens het Filipijnse leger verkeerde het toestel in “zeer goede staat”. Het neergestorte toestel was oorspronkelijk van de VS. Dit jaar gaf de Amerikaanse luchtmacht twee Lockheed C-130 Hercules-vliegtuigen aan de Filipijnen, als onderdeel van militaire ondersteuning aan dat land.

Veel van de passagiers voltooiden onlangs hun militaire basisopleiding en zijn naar het eiland uitgezonden als onderdeel van een gezamenlijke taskforce die terrorisme bestrijdt in de regio. Het leger is sterk aanwezig in het zuiden van de Filipijnen, waar militante groeperingen actief zijn, waaronder de moslimgroepering Abu Sayyaf die ontvoeringen voor losgeld uitvoert.

De Filipijnse minister van Defensie Delfin Lorenzana heeft opgeroepen tot een volledig onderzoek zodra de reddings- en hersteloperatie is voltooid.