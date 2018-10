Zoon sleept vakantiepark voor rechter nadat moeder in inloopkast stierf

Het dramatische voorval speelde zich af in september vorig jaar. De vrouw logeerde alleen in het vakantiehuis van de ‘Plas Talgarth Country Club’ nabij Pennal in Wales. Volgens onderzoekers kwam de vrouw vast te zitten in de inloopkast toen ze ‘s nachts naar het toilet moest, maar zich vermoedelijk in het donker een deur vergiste. Ze ging de kast binnen, maar vervolgens viel vermoedelijk de deur achter haar dicht. Omdat de deurklink aan de binnenkant niet meer functioneerde, zat de voormalige politieagente opgesloten.

Bevrijding

De vrouw heeft wanhopig geprobeerd om zich te bevrijden door met een afgebroken stuk waterleiding een gat te maken. Doordat de waterpijp gebroken was werd de vrouw nat, waardoor ze volgens de lijkschouwer uiteindelijk overleed als gevolg van onderkoeling.



,,Mijn moeder is in de meest gruwelijke omstandigheden gestorven”, zegt haar zoon Craig vandaag tegen BBC. ,,Ze had een gat gemaakt dat groot genoeg was om doorheen te klimmen, maar de weg naar buiten werd geblokkeerd door een foto die aan de andere kant van de muur was geschroefd", aldus de 33-jarige zoon.



Een week later werd het lichaam van de vrouw gevonden. In dit stadium van het onderzoek zegt Macdonald Resorts geen commentaar te willen geven op de dood van de vrouw. Elizabeth haar zoon zegt dat de compensatie die hij vraagt niet om het geld gaat. ,,Want hoe kan je waarde toekennen aan het leven van iemand", zegt hij. ,,Dit had nooit mogen gebeuren."