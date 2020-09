Zoon Trump moet voor presidentsverkiezingen voor rechtbank getuigen

Justitie onderzoekt of Donald Trump en de Trump Organization hebben gefraudeerd of iets anders illegaals hebben gedaan om leningen en belastingvoordelen te krijgen. Het onderzoek begon nadat Donald Trump's voormalige persoonlijke advocaat Michael Cohen het parlement een en ander had verteld over Trumps gerommel met de waarde van onroerend goed. Het bevel van de rechter maakt duidelijk dat "zelfs niet een organisatie of een persoon met de naam Trump" de maatstaven van een "wettig onderzoek" kan dicteren, laat de aanklager weten.