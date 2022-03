Zoon van dictator Berdimoechamedov wordt nieuwe president van Turkmenistan

Turkmenistan werd sinds december 2006 geleid door Gurbanguly Berdimoechamedov. Die heeft een persoonlijkheidscultus om zichzelf gebouwd onder de naam ‘Arkadag’, oftewel beschermer. Hij toont graag zijn fysieke kracht door stunts uit te voeren, zoals al fietsend op een doel schieten, een sportauto rijden bij een vulkaankrater of het liften van een halterstang (zónder gewichten) onder luid applaus van zijn kabinet.

Economisch is Turkmenistan hoofdzakelijk afhankelijk van zijn grote gasreserves. Onder leiding van Gurbanguly heeft China Rusland vervangen als hoofdinkoper van gas. Het land werd in 1991 onafhankelijk na de instorting van de Sovjet-Unie, maar geen enkele verkiezing sinds het ontstaan van het land wordt als eerlijk beschouwd. Het land is bovendien moeilijk binnen te komen voor buitenstaanders.

De 64-jarige Gurbanguly kondigde de ‘verkiezingen’ vorige maand aan en zei dat het land door jongere mensen geleid zou moeten worden. In Turkmenistan geldt ook een minimumleeftijd voor presidentskandidaten: volgens de wet moeten zij minstens 40 jaar oud zijn. Gurbanguly’s zoon Serdar vierde kort geleden zijn veertigste verjaardag.

Volledig scherm Een man brengt zijn stem uit op 12 maart 2022. Boven hem hangt een portret van dictator Gurbanguly Berdimoechamedov. © AP

Nog nooit eerlijke verkiezingen

In totaal waren er negen presidentskandidaten bij verkiezingen van zaterdag. Na Serdar kreeg universiteitsmedewerkers Khyrdyr Nunnayev de meeste stemmen: 11 procent. Het duurde langer dan gebruikelijk tot de uitslag bekend werd; de autoriteiten zeiden zondag dat ze meer tijd nodig hadden om de stemmen te tellen. Normaal gesproken kondigt Turkmenistan de voorlopige resultaten de dag na de verkiezingen reeds aan. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2017, toen dictator Gurbanguly met 97 procent van de stemmen opnieuw ‘verkozen’ zou zijn.

Serdar Berdimoechamedov heeft al meerdere prominente regeringsposten bekleed. Recentelijk was hij de assistent-premier van het land, onder directe leiding van zijn vader. ,,Mijn hoofddoel is het voortzetten van het glorieuze pad van ontwikkeling dat in dertig jaar onafhankelijkheid is opgebouwd, en het succesvol implementeren van beleid dat bijdraagt aan een hoog niveau van maatschappelijke omstandigheden voor de mensen”, zei de nieuwe president in een televisietoespraak. Oud-dictator Gurbanguly blijft aan als hoofd van het Turkmeense parlement.

De Amerikaans-Britse talkshowhost John Oliver, die het Amerikaanse Last Week Tonight presenteert, liet eerder zijn licht schijnen op de soms ietwat bizarre manieren waarop dictator Gurbanguly Berdimoechamedov zijn kracht tentoon probeerde te spreiden: