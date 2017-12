Zoontje vriest buiten dood, terwijl moeder binnen drugsroes uitslaapt

Jaloerse Rus hakt handen van zijn echtgenote af

16:10 Een jaloerse man heeft in Rusland met een bijl de handen van zijn vrouw afgehakt. De 26-jarige verdachte is ervan overtuigd dat zijn vrouw een affaire had, zei een woordvoerder van de rechtbank tegen het Russische persbureau TASS. Zij had echtscheiding aangevraagd.