Zorg Brazilië bezwijkt, maar president Bolsonaro zegt: ‘Stop met zeuren’

Erbarmelijk

De cijfers in Brazilië nemen de laatste twee weken een dramatische wending. Volgens een gisteren gepubliceerd rapport van het gezondheidsinstituut Fiocruz is de situatie op de intensive cares erbarmelijk. In 25 van de 27 hoofdsteden van deelstaten is minstens 80 procent van de bedden bezet.

In vijftien steden, waaronder de metropolen Rio de Janeiro, Brasilia en São Paulo, is de bezettingsgraad zelfs meer dan 90 procent. In Porto Alegre en Campo Grande is er al een tekort aan ic-bedden. Fiocruz spreekt van een ‘overbelasting en zelfs ineenstorting van gezondheidszorgsystemen’.

Gedoe en gezeur

Domino-effect

,,De strijd tegen Covid-19 werd in 2020 verloren’', aldus Orellana. ,,En er is niet eens een kleine kans dat we deze tragische situatie in de eerste helft van 2021 kunnen oplossen. Het beste dat we kunnen doen, is hopen op het wonder van massale vaccinatie of een radicale verandering in het managen van de pandemie.”