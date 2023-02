Zorgen om Russische ‘Rambo’s’: terugkerende militairen bij wie stoppen zijn doorgeslagen

Thaise voetballer (17) overlijdt vijf jaar na spectacu­lai­re redding uit grot

Vijf jaar na de spectaculaire redding van een jeugdvoetbalteam uit een onder water gelopen grot in Thailand, is een van de spelers overleden. De 17-jarige Duangpetch Promthep kwam om op een voetbalacademie in het Britse Leicester, waar hij bezig was zijn droom na te leven.