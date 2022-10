Zoveelste Russische soldaat hekelt grimmige omstandigheden in rekrutenkamp: ‘De helft van ons is ziek’

In een video die op sociale media rondgaat, vertelt een Russische soldaat andermaal over de erbarmelijke omstandigheden in de rekrutenkampen. “Ondertussen in Rusland, kijk eens hoe de gemobiliseerde rekruten worden behandeld”, schrijft Julia Davis, het hoofd van de mediawaakhond ‘Russian Media Monitor’, bij de video die ze zondag op Twitter deelde. “Een anonieme man klaagt dat zijn schoenen, zijn geld en zijn matras zijn gestolen. Hij zegt dat het er zo aan toe gaat. Iedereen is ziek omdat de tenten nauwelijks worden verwarmd.”

Op het moment van schrijven zijn de beelden al bijna 180.000 keer bekeken. In de video vertelt een anonieme soldaat over de barre omstandigheden in een kamp waar nieuwe rekruten worden opgeleid. De soldaat laat zien hoe hij buiten op sokken moet lopen omdat zijn schoenen zijn gestolen. “Iedereen hier is van Khanty-Mansiysk (een stad in het westen van Rusland, red.). Ieder van ons probeert zijn plan te trekken, we kunnen niet anders”, klinkt het.

De soldaat toont bovendien waar hij en zijn kompanen moeten slapen en leven. Hoewel de tent volgens de man groot genoeg is voor meerdere mensen, is er maar één vuur om hen van warmte te voorzien. “En toch helpt dat niet. Je kan horen hoe hees ik klink. Het is vreselijk, de helft van de mannen is verkouden”, vertelt hij.

Geen hulp van commandanten

Naast schoenen worden ook voortdurend matrassen en andere voorwerpen gestolen. “Stelen is hier de enige manier om te overleven”, klinkt het. Ondanks de chaos in het kamp weigeren de commandanten in te grijpen. “Ze vroegen me: ‘Zijn wij je mama of papa? Zoek het zelf maar uit’”, gaat de rekruut verder.

Het is niet de eerste keer dat de chaos binnen het Russische leger aan de kaak wordt gesteld. Zo zijn al talloze getuigenissen verschenen van soldaten die klagen over het gebrek aan basisvoorzieningen. Daarnaast worden de rekruten naar eigen zeggen niet voldoende getraind en worden ze “als kanonnenvoer” naar de frontlinie gestuurd.

