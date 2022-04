Zuid-Afrika kondigt noodtoestand af en zet leger in na overstromingen, zeker 443 doden

met video Vijf Nederland­se legervoer­tui­gen Patriotkon­vooi botsen op elkaar

Een van de konvooien waarmee een Nederlandse Patriot-eenheid naar Slowakije wordt vervoerd, is vanmorgen betrokken geraakt bij een kettingbotsing in Tsjechië. Vijf militaire voertuigen zijn op elkaar ingereden. Volgens het ministerie van Defensie zijn er geen gewonden gevallen, wel is er blikschade.

