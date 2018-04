Zuid-Afrikaanse Gabola kerk volledig in teken van bier en de bijbel

VideoGeen heilig water maar je favoriete drank over je hoofd krijgen als je gedoopt wordt? In de Gabola kerk in Zuid-Afrika kan het. De kerk staat geheel in het teken van bier en de bijbel.

Gekleed in een rode mantel en met een bisschopsmijter op zijn hoofd giet de bisschop whiskey in zijn hand en doopt daarmee de man die voor hem zit. "Je bent hierbij gedoopt tot voorganger." Het restje van de whiskey in de fles wordt aan de nieuwe voorganger gegeven die het achterover giet. De andere aanwezigen, voornamelijk mannen, juichen 'Halleluja!' en beginnen te zingen en te dansen.

Niet de gemiddelde kerkdienst, maar dat is dan ook niet de bedoeling van zelfbenoemde bisschop Tsietsi Makiti (52). Hij richtte de Gabola kerk vorig jaar augustus op om alle mensen die verstoten zijn uit andere kerken bij elkaar te houden. Makiti had een droom gehad van God waarin God hem vertelde dat hij die mensen weer een plek moest geven waar ze God konden aanbidden.

Drinken voor verlossing

De Gabola kerk moet die plek zijn: een plek waar iedereen zich welkom voelt, vertelt Makiti aan The Associated Press: ,,Wij zijn een kerk voor hen die zijn afgewezen door andere kerken omdat ze alcohol drinken. De Gabola kerk is er voor iedereen die wordt gezien als zondaar. Wij drinken voor verlossing. We drinken zodat de Heilige Geest in ons kan komen." Gabola betekent 'drinken' in het Setswana, een van Zuid-Afrika's officiële talen.

De diensten vinden plaats in de kroeg Freddy’s Tavern in Orange Farm, ten zuiden van de grote stad Johannesburg, en staan in het teken van het vieren van alcohol. De kerk is in korte tijd redelijk populair gebleken: zo'n veertig volgers komen iedere week bijeen in de Gabola kerk.

,,Het doel is om bars, kroegen en shebeens (een café in een sloppenwijk) om te toveren in kerken, en kroegeigenaren te bekeren tot predikanten", aldus Makiti. ,,In andere kerken zegt men heilig te zijn, maar daar drinken ze in het geheim. Zij denken dat God hen niet ziet. Maar de Heer zoomt in op hen en kan hun daaden zien. Wij drinken openlijk tijdens onze diensten. Dat kunnen we in vrede doen, met liefde voor elkaar."

De kerk heeft echter wel enkele grenzen. Zo wordt er geen alcohol ingezegend voor mensen die jonger dan twintig jaar zijn. De officiële leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden in Zuid-Afrika is achttien jaar.

'Ketterij'

Toch klinkt er ook veel kritiek op de kerk, met name vanuit gevestigde Zuid-Afrikaanse kerken. ,,Gabola heeft niets te maken met het woord van God. Het zijn geen echte kerkdiensten. Ze gebruiken de bijbel om kroegen en alcoholgebruik te stimuleren. Het is ketterij en gaat volledig tegen alle doctrines in", zegt aartsbisschop Modiri Patrick Shole, hoofd van de Zuid-Afrikaanse Raad van Onafhankelijke Kerken.

Shole is van plan met zijn organisatie de kerk te sluiten omdat het verschillende regels zou breken. Zo mag een kerk niet gevestigd zijn naast of in de buurt van een bar of kroeg.

Volledig scherm Een van de aanwezigen pakt haar bier van de grond tijdens een van de Gabola kerkdiensten. © AP

Volledig scherm Kerkgangers worden verwelkomd bij de ingang van een bar in Orange Farm, ten zuiden van Johannesburg. © AP

Volledig scherm Tijdens de diensten wordt er gezongen over de positieve effecten van alcohol en dansen de 'kerkgangers' er op los, vaak om een fles alcoholische drank heen. © AP

Volledig scherm Tijdens de diensten van de Gabola kerken wordt openlijk gedronken, ook door bisschop Makiti zelf. © AP