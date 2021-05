Zuid-Amerika smeekt om vaccins: coronagolf eist recordaantallen doden, veel jongeren slachtoffer

Brazilië rouwt dezer dagen om de man die het hele land meer dan vijftien jaar liet lachen. De populaire en door vrijwel iedereen geliefde komiek en acteur Paulo Gustavo overleed een week geleden aan de gevolgen van Covid-19, nadat hij sinds 13 maart werd verpleegd in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Het land brulde om zijn voornaamste personage, Dona Hermínia, een typisch Braziliaanse vrouw met krulspelden en scherpe meningen. Gustavo’s films met zijn alter ego in de hoofdrol zijn de grootste kassuccessen in de Braziliaanse bioscoophistorie. In het land waar moeders heilig zijn, domineerden foto’s van Dona Hermínia zondag de Moederdag-wensen op sociale media.