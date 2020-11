Zuid-Koreaan 40 jaar de cel in voor runnen sextortion-netwerk

VIDEO Trump verleent gratie aan kalkoen, maar ‘profeti­sche’ editie van 2018 trekt alle aandacht

25 november Donald Trump heeft als zittend president - naar jaarlijkse traditie - gratie verleend aan een kalkoen ter gelegenheid van Thanksgiving. De ceremonie is doorgaans een gelegenheid voor de president om met wat grapjes te strooien, maar door de huidige politieke situatie in de VS werd het een editie zonder grapjes.