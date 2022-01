Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea weer projectiel heeft afgevuurd in zee

Ook de Japanse regering sprak van een ‘vermoedelijke ballistische raket’. Het projectiel werd afgevuurd in de zee ten oosten van het schiereiland, aldus de stafchefs van de Zuid-Koreaanse strijdkrachten. Verdere details werden er niet gegeven. Vorige week had leider Kim Jong-un al zijn bereidheid getoond om de militaire capaciteit van zijn land te versterken.

VN-resoluties verbieden de zelfverklaarde kernmacht Noord-Korea ballistische raketten te testen, maar het land trekt zich daar weinig van aan. In 2021 heeft Noord-Korea naar eigen zeggen met succes een nieuw type ballistische raket, een langeafstandsraket en een hypersonische kernkop getest. Het land is onderworpen aan strenge internationale sancties vanwege zijn kernwapenprogramma.

De onderhandelingen tussen Noord-Korea en de VS over kernwapens zijn afgeketst na de ontmoeting tussen Kim Jong-un en voormalig Amerikaans president Donald Trump in 2019. Sinds president Joe Biden aan de macht is, hebben de VS al herhaaldelijk verklaard bereid te zijn in dialoog te gaan met Noord-Korea, maar dat aanbod werd telkens afgewezen.