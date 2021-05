Zuid-Koreaanse president ziet vrede met Noord-Korea als hoogste prioriteit

video Winkelend publiek beschoten op Times Square, ook 4-jarig meisje gewond

9 mei Bij een schietpartij op Times Square in New York City zijn drie toevallige voorbijgangers gewond geraakt. Een meisje van 4 jaar werd in haar been geschoten, twee vrouwen raakten gewond aan een voet en een been. Alle drie zijn naar het ziekenhuis vervoerd, maar verkeren buiten levensgevaar.