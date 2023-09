Zulu-prins en anti-apartheidsstrijder Buthelezi (95) overleden

Buthelezi was in de strijd tegen de apartheid een verbeten rivaal van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Toen dat in 1994 aan de macht kwam verbeterden de betrekkingen tussen Buthelezi’s partij, de Inkatha Freedom Party (IFP), en het ANC.

Buthelezi was twee keer minister van Binnenlandse Zaken in een door het ANC geleide regering. Hij was niet alleen politiek leider van de Zulu’s maar ook een Zuluprins. In een film uit 1964 speelde Buthelezi de rol van zijn grootvader, koning Cetshwayo, in de strijd tegen Britse troepen. In 2019 trad hij af als partijleider en trok zich terug van het politieke toneel.