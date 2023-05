Zus (18) verdwenen Maddie McCann spreekt voor het eerst in openbaar: ‘Dit is een trieste gebeurtenis’

De jongere zus van de in 2007 verdwenen Madeleine McCann heeft voor de allereerste keer in het openbaar gesproken. Ze deed dat op een wake ter nagedachtenis aan Maddie. Amelie McCann is intussen 18 jaar, haar verdwenen zus zou volgende week 20 geworden zijn.

Het was woensdag exact zestien jaar geleden dat Maddie McCann vermist raakte. Haar ouders Kate en Gerry hadden de 3-jarige peuter samen met haar jongere broertje en zusje naar de slaapkamer gebracht in hun vakantieflat in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Toen ze terugkwamen, was Maddie spoorloos. De tweeling Sean en Amelie - toen 2 jaar - lag wel nog gewoon in bed.

Trieste gebeurtenis

Amelie werd nu voor de eerste keer publiekelijk gefotografeerd sinds ze een kind was. De tweeling werd de afgelopen jaren helemaal uit de schijnwerpers gehouden, maar Amelie trad nu toch naar voren. Met haar lange blonde haar gaf ze een indruk van hoe Maddie er vandaag had kunnen uitzien.

Het meisje was samen met haar ouders aanwezig op een wake voor haar verdwenen zus in hun woonplaats Rothley, ten noorden van Leicester. Ze stak kaarsjes aan en sprak de aanwezigen ook toe. Amelie noemde de verjaardag van de verdwijning ‘een trieste gebeurtenis’, hoewel ze het wel fijn vond dat iedereen samen was gekomen voor het herdenkingsmoment.

De ouders van Maddie (allebei 55) namen het woord niet. Tweelingbroer Sean was niet aanwezig.

Sportief

Amelie en Sean zitten in hun laatste jaar op een school in Loughborough. Ze zouden volgens de Britse tabloid Daily Mail zeer sportief zijn en onder meer deelnemen aan zwemkampioenschappen en triatlons. De school hield al die jaren een plaatsje vrij voor Maddie, mocht ze teruggevonden worden. Amelie zou nu een universiteit zoeken om volgend jaar te gaan studeren.

De wake kwam er twee weken nadat een Duitse rechtbank zich onbevoegd verklaarde in een zedenzaak tegen de man die hoofdverdachte is in de verdwijningszaak van Maddie: de Duitser Christian Brückner (45). De zaak draait rond drie aanklachten van verkrachtingen en twee gevallen van seksueel misbruik van kinderen, telkens in Portugal tussen december 2000 en juni 2017. De zaak-McCann maakt er geen deel van uit.

De Duitse politie is ervan overtuigd dat Maddie dood is. Ze wil hoofdverdachte Christian Brückner aanklagen voor ontvoering en moord, maar of ze dat wel kan doen is niet duidelijk door een juridisch-technische kwestie rond de jurisdictie van buitenlandse rechtbanken.

Brückner houdt vol dat hij onschuldig is. Hij zit momenteel in de cel in Duitsland voor de verkrachting van een Amerikaanse toeriste in hetzelfde resort in Portugal waar Maddie zestien jaar geleden verdween.

