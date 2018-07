Zuuraanval op peuter was bedoeld voor moeder

Hij is een 39-jarige asielzoeker uit Afghanistan, die elf jaar geleden samen met de moeder uit het door oorlog verwoeste land in Engeland aankwam. De man zou wraak hebben willen nemen, omdat zijn vrouw hem verlaten had en hij zijn drie kinderen niet meer mocht zien.

Buren vertellen dat het paar voor de scheiding ruzie had. Aanvankelijk ging de vrouw gesluierd door het leven, maar de laatste jaren niet meer. Ze was vertrokken naar een onbekend adres, maar werd herkend door haar ex door een foto van een van de kinderen in een lokale krant. Na speurwerk van handlangers zou de vader achter hun verblijfplaats zijn gekomen.

Slowaken ingehuurd

De vader, taxichauffeur in Wolverhampton, zou voor de aanslag drie Slowaken hebben ingehuurd die de kost verdienen met illegale straatgevechten met blote vuisten. Een tweede Afghaan is ook gearresteerd in verband met de zaak.



Het 3-jarige slachtoffer is samen met zijn moeder ondergebracht op een geheim adres. Volgens de Engelse media was de moeder het beoogde slachtoffer, niet de kleuter.

Steeds vaker

In Engeland wordt steeds vaker zuur als wapen ingezet. Het aantal aanvallen met bijtend zuur in Londen is vorig jaar met 20 procent gestegen naar 470. Volgens de Britse krant The Sun wordt slechts één op de vijf daders gepakt. Sinds 2014 is het aantal aanvallen verviervoudigd.



Uit cijfers van de Londense politie blijkt dat juli 2017 de ergste maand was met 91 gevallen van zuuraanvallen waarvan aangifte is gedaan. 's Zomers zijn er meer aanvallen. Slachtoffers zijn dan kwetsbaarder, omdat ze minder en lichtere kleding dragen. Drie keer meer mannen dan vrouwen moesten vorig jaar worden behandeld in het ziekenhuis; de meeste slachtoffers waren onder de 30.

Londen

Vooral bij ruzies tussen rivaliserende jeugdbendes werd met zuur gegooid. De meeste aanvallen hadden plaats in de oostelijke wijken van Londen waar grote Aziatische gemeenschappen wonen. Dat laatste kan worden verklaard uit het feit dat India en Pakistan al heel lang te maken hebben met zuuraanvallen. Oorspronkelijk door jaloerse echtgenoten die zo de schoonheid van hun ontrouwe vrouw wilden vernietigen.