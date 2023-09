Zwaarste regenval in 140 jaar zet Hongkong blank

update Zomer van 2023 wereldwijd ‘met afstand’ de warmste ooit gemeten

De zomer van 2023 is ‘met afstand’ de warmste ooit gemeten. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus Climate Change Service. De temperatuur op aarde was in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld 16,77 graden, becijfert de dienst. Dat is 0,66 graden hoger dan het gemiddelde van 1991-2020, een periode die ook al gekenmerkt werd door opwarming.