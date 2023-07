Zwagers die omkwamen bij kano-ongeluk in Frankrijk wilden kind redden

UpdateDe twee mannen die woensdag zijn omgekomen na een kano-ongeluk in het Mathaux-kanaal in Frankrijk, zijn de 25-jarige Ardin uit Brandwijk en de 33-jarige Sven uit Nieuw-Lekkerland. Twee familieleden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hen gaat, is onbekend.

Een groep vakantievierende familieleden maakte woensdagmiddag een kanotocht op het Mathaux-kanaal in Frankrijk, bevestigt de verhuurder van de kano's. Rond 14.00 uur kwam de groep Nederlanders in de problemen door een draaikolk op een plek in het kanaal waar een wateraanzuigleiding loopt.

Volgens Alblasserdamnieuws.nl, dat nabestaanden sprak, zat Sven samen met zijn zoon in een kano. Die kano kiepte om, vervolgens werd zijn zoontje naar beneden gezogen. Vader Sven dook er achteraan en wist zijn kind te redden. Vervolgens zou hij zelf in de problemen geraakt zijn, dus probeerde zijn zwager Ardin uit Brandwijk hem te helpen.

Iedereen kent wel iemand uit die familie of kent iemand die iemand kent Theo Segers, burgemeester Molenlanden

Een van de overleden zwagers zou pas later teruggevonden zijn, voor de ander mocht reanimatie na een hartstilstand niet meer baten. Het kindje dat in het water belandde, zou in shock zijn geraakt en samen met nog een Nederlander naar een ziekenhuis in Frankrijk gebracht zijn. Die Nederlander zou een van de vrouwen van de omgekomen mannen zijn. ,,Zij is opgenomen in een ziekenhuis in Frankrijk,” meldt het Reformatorisch Dagblad. Ook zou ze zwanger zijn.

Tragedie voor de regio

Theo Seegers, burgemeester van de gemeente waar beide mannen uit komen, Molenlanden, reageert de dag na het ongeval ook. ,,Het is hartverscheurend, een enorme schok voor onze gemeenschap. Iedereen kent wel iemand uit die familie of kent iemand die iemand kent. Daardoor is de verslagenheid in Molenlanden ook zo groot. We leven met elkaar mee.’’

Het stuk van het kanaal waar het ongeluk gebeurde, tussen Mathaux en Blaincourt-sur-Aube, wordt als gevaarlijk beschouwd. De Nederlanders verbleven op een camping in Dienville. De eigenaar wil aan de telefoon niet reageren. De verhuurder van de kano’s verwijst voor verdere informatie naar de politie.

Bijstand voor familie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt donderdag dat de slachtoffers twee Nederlandse mannen van 25 en 33 jaar uit Zuid-Holland zijn, over de precieze woonplaats doet zij geen uitspraken. ,,We verlenen consulaire bijstand aan de naasten in deze moeilijke tijd’’, laat een woordvoerder weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren? Lezersbrieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: