‘Zwakbegaafde’ Nederlander moet twee jaar brommen voor MDMA-smokkel in België

Een Nederlander die twee maanden geleden op de luchthaven van Zaventem werd betrapt met 2,6 kilo MDMA in zijn koffer, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk.

De man wilde op 30 juni het vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek nemen maar belandde achter de tralies nadat de douane de drugs had ontdekt in de dubbele bodem van zijn koffer. De Nederlander beweerde dat hij dacht geld te smokkelen. Hij ging naar eigen zeggen akkoord met de smokkel omdat hem 2.500 euro was beloofd en hij in in financiële problemen verkeerde.

Zijn advocaat noemde de zaak voor de rechtbank in Brussel “een klassiek geval van misbruik van een zwakke schakel”. De raadsman voerde aan dat zijn cliënt een zeer laag IQ heeft, onder andere vanwege een ongeluk in zijn jeugd, en dat moeilijk zijn plaats kan vinden in de samenleving. ,,Een criminele organisatie heeft daar handig van geprofiteerd”, tekende de Franstalige krant La Dernière Heure op uit de mond van de strafpleiter.