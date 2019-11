Zwangere vrouw (29) sterft gruweldood in Frans bos: verscheurd door loslopende honden

Honden uitlaten

De partner van het slachtoffer vond zijn 29-jarige vriendin zaterdag dood in het bos. Ze was er gaan wandelen met haar vijf honden, maar alarmeerde omstreeks 13.00 uur in paniek haar vriend met de boodschap dat er gevaarlijke honden in haar buurt waren. De partner ging meteen naar de opgegeven plek tussen Villers-Cotterêt et Soissons (departement Aisne), maar kon niets meer doen voor zijn vriendin.

Stuk of dertig jachthonden

De dertiger sprong meteen in zijn auto en was zo'n drie kwartier later op de plek die zijn vriendin had aangegeven. ,,Ik zag haar geparkeerde auto staan, kwam even later een paar jachthonden en een ruiter tegen en riep vervolgens de naam van Curtis. Die begon iets verderop te blaffen. Ik liep in zijn richting en maar stopte even later toen ik een stuk of dertig jachthonden op me af zag komen. Pas nadat ze voorbij waren, vervolgde ik mijn weg. Niet veel later zag ik tussen het gebladerte Elisa liggen. Haar buik en de rest van het lichaam volledig ontbloot doordat haar kleding was verscheurd. Ik riep Curtis, nam hem mee en ben naar de dichtstbijzijnde woning gereden om alarm te slaan. de bewoners alarmeerden de politie.’’