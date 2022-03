Zwangere vrouw en baby sterven na aanval op ziekenhuis Marioepol

De zwangere Oekraïense vrouw die afgelopen week de wereld over ging op foto’s toen ze werd afgevoerd na de Russische aanval op een kraamziekenhuis in Marioepol is overleden. Ook haar kindje is gestorven. Dat meldt persbureau AP.

Op de foto’s, die internationaal talloze krantenvoorpagina’s haalden, was te zien hoe de vrouw op een stretcher met spoed naar een ambulance werd gebracht na de Russische luchtaanval op het ziekenhuis woensdag. De hulpdienst reed haar naar een ander ziekenhuis, nog dichter bij de frontlinie. Daar probeerden artsen haar leven te redden. ‘Dood me nu!’, zou ze geroepen hebben toen ze zich realiseerde dat ze haar ongeboren kind dreigde te verliezen.

Het bekken van de vrouw was verbrijzeld, zegt chirurg Timur Marin tegen persbureau AP. Ook was haar heup gescheurd. De artsen brachten de baby met een keizersnede ter wereld, maar het kindje vertoonde ‘geen tekenen van leven’, aldus Marin. Vanaf dat moment richtte het medisch team zich op het redden van de moeder, maar tevergeefs. ,,Meer dan dertig minuten reanimatie van de moeder leverde geen resultaat op”, zegt Marin. ,,Beiden stierven.”

Volledig scherm Reddingwerkers droegen de zwangere vrouw naar een ambulance. In een ander ziekenhuis werd geprobeerd haar leven te redden. © AP

Geen naamloos graf

In de chaos na de Russische luchtaanval hadden medici nog geen tijd om de naam van de vrouw te vragen, maar haar man en vader kwamen langs om haar lichaam mee te nemen. In elk geval kwam iemand haar ophalen, zeiden zij - zo zou ze tenminste niet anoniem eindigen in een van de massagraven die in Marioepol worden gegraven voor het stijgende aantal doden.

De aanval zorgde internationaal voor veel verontwaardiging. De Russen beweerden eerder dat het kraamziekenhuis in Marioepol door Oekraïense extremisten was overgenomen en als basis werd gebruikt, en dat er geen patiënten of artsen in het gebouw waren tijdens de aanslag. De Russische VN-ambassadeur en de Russische ambassade noemden de beelden ‘fake news’. Het Klemlin onderzoekt wat er is gebeurd.

Persbureau AP, waarvan een fotograaf de beelden maakte, zegt dat AP-journalisten ‘de aanval vastlegden, en de slachtoffers en de schade zelf zagen’. ‘Ze maakten videobeelden en foto’s van meerdere bebloede, zwangere vrouwen die vluchtten uit de verwoeste kraamafdeling, van medici die schreeuwden, van huilende kinderen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bevallen

De beschieting van het ziekenhuis en de kraamafdeling in Marioepol kostte eerder al zeker drie mensen het leven, onder wie een kind. Zeventien anderen raakten gewond. Een andere vrouw, blogger Mariana Vishegirskaya, heeft de aanval wel overleefd en is inmiddels bevallen van een dochter.

De Russische ambassadeur Vasily Nebenzya beweerde dat de foto’s van Vishergirskaya nep waren. De vrouw zou een actrice zijn en haar verwondingen ‘gewoon zeer realistische make-up’. ,,Het gebeurde op 9 maart in ziekenhuis nummer drie in Marioepol”, zei Vishegirskaya zelf tegen AP, nog altijd in dezelfde pyjama als op de dag van de aanval. ,,We lagen op de kraamafdeling toen glas, kozijnen, ramen en muren uit elkaar vlogen. We weten niet hoe het gebeurde. Sommigen hadden tijd zichzelf te bedekken met iets, anderen niet.”

Volledig scherm Mariana Vishegirskaya, direct na de aanval op het ziekenhuis in Marioepol. © AP

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: