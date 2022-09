Zware aardbeving treft Mexico, op precies dezelfde dag als twee eerdere zware aardbevingen

UpdateMexico is vandaag getroffen door een zware aardbeving. De beving met een kracht van 7.6 werd geregistreerd voor de kust van de westelijke staat Michoacan en deed volgens getuigen gebouwen schudden in de hoofdstad Mexico-Stad, enkele honderden kilometers verderop.

Volgens het Amerikaanse tsunamiwaarschuwingscentrum bestaat er kans op hoge golven langs de 300 kilometer kust. Het epicentrum ligt op ongeveer 40 kilometer ten zuidoosten van van La Placita de Morelos, op een diepte van ongeveer 15 kilometer. Over schade en mogelijke gewonden of doden is nog niks bekend. Dat zei ook Claudia Sheinbaum, de burgemeester van de hoofdstad.

De beving kwam op precies dezelfde dag als twee eerdere zware aardbevingen. Op 19 september 1985 kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven na een beving met een kracht van 8. Op dezelfde dag in 2017 vielen door een zeebeving met een kracht van 8.1 voor de kust van Chiapas meer dan 350 doden.

Simulatie

Er werd vandaag in het land dan ook - zoals elk jaar ter nagedachtenis van de twee zware aardbevingen op 19 september - een grote aardbevingssimulatie gehouden. Een half uur na de alarmen voor de simulatie, klonk een nieuw alarm, een echt alarm. Rond 13.05 uur lokale tijd volgde de zware aardbeving.

In Mexico-stad schudden gebouwen en stormden vele mensen de straat op. ,,We dachten dat het niet waar was! Maar het is wel zo. Het is indrukwekkend dat de aarde vandaag opnieuw zo sterk trilt”, zei de 37-jarige Karina Suarez in het centrum van de hoofdstad tegen persbureau AFP.

,,Het is deze dag, er is iets met de negentiende’’, zei Ernesto Lanzetta. ,,De negentiende september is een dag om te vrezen.’’

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘We hopen oprecht dat er niets ernstigs is gebeurd’, liet president Andres Manuel Lopez Obrador via Twitter weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.