Zware beslissing: het gewicht van een kilo wordt voortaan anders bepaald

De maat die het gewicht bepaalt van de kiloknaller in de supermarkt, een pond druiven op de markt en een grammetje zout ligt veilig opgeborgen onder drie glazen stolpen in een zware kluis in Parijs. Achter een deur met drie verschillende sloten. Dit stuk metaal (platinum en iridium om precies te zijn) is de moeder van alle kilogrammen. De Nederlandse standaardkilo is ervan afgeleid. Net als de pakweg vijftig andere nationale kopieën die er wereldwijd van in omloop zijn. Eens in de veertig jaar werden al die kopiekilo's naar Parijs gebracht om ze met het origineel te vergelijken.



Maar wat bleek de laatste keer, eind jaren `80? Alle kilo's waren ietsje zwaarder geworden. Vijftig microgram om precies te zijn; het gewicht van een zandkorrel. Of was de standaardkilo ietsje lichter? ,,Een kip- of ei-verhaal: onmogelijk te bepalen’’, zegt metroloog Gert Rietveld, namens Nederland lid van het internationale comité dat de maten beheert (CIPM). ,,Logischerwijs zou je concluderen dat de standaardkilo iets lichter is geworden. Maar de standaardkilo is per definitie de standaardkilo. Zelfs als hij valt en er een stukje afbreekt. Dat geeft aan dat dit systeem niet ideaal is.’’