Zware explosie Antwerpen verwoest drie panden: mensen onder het puin

De brandweer kon tot nu toe drie slachtoffers in veiligheid brengen, meldt Het Laatste Nieuws. Een van hen is zwaargewond. De lokale politie spreekt van meerdere slachtoffers en gewonden. De politie vraagt om de omgeving vrij te houden voor de hulpdiensten, die massaal aanwezig zijn en zoeken naar bedolven slachtoffers.



Hoeveel personen er onder het puin liggen, is niet duidelijk. ,,We blijven zoeken tot we zeker zijn dat er zich niemand meer onder het puin bevindt”, aldus een politiewoordvoerder. Er worden honden ingezet bij de zoektocht naar eventuele slachtoffers.



Volgens buurtbewoners werd er verbouwd in een van de ingestorte panden, maar dit is door de politie nog niet bevestigd. Hoewel de oorzaak nog niet zeker is, spreekt burgemeester Bart De Wever over een ‘gasontploffing’. De klap moet enorm zijn geweest. Vrijwel alle huizen op het plein voor de drie woningen zijn beschadigd.