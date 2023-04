Zware explosie in appartementenblok bij Antwerpen: drie verdiepingen onbewoonbaar, wellicht link met drugsmilieu

,,De melding kwam bij ons binnen om iets over drie uur vannacht,” aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ,,Toen is een explosief ontploft op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de centrale hal. Binnen is het een grote ravage en een groot gedeelte van het gebouw is ontruimd. Verdiepingen twee, drie en vier zijn voorlopig niet bewoonbaar.”

Gelukkig raakte bij de ontploffing niemand gewond, maar de schade is enorm. De lift is vernield, enkele deuren werden uit hun voegen geblazen, er ligt puin verspreid in de gang en hier en daar zijn er stukken plafond naar beneden gekomen. Op de derde verdieping is er ook schade in enkele appartementen. Een stabiliteitsingenieur van de Stad Antwerpen moest ter plaatse komen om te kijken of er geen structurele problemen waren met het gebouw.