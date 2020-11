Zware gevechten in Nagorno-Karabach: woonwijken beschoten met raketten

Meer burgerdo­den bij geësca­leerd conflict Azerbeid­zjan en Armenië

29 oktober Twee dagen nadat de laatste wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan tot een einde kwam, is het conflict over de regio Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus opnieuw geëscaleerd. Beide landen beschuldigden elkaar woensdag burgers te doden met beschietingen op steden.