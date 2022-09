Zware klap voor Trump: aanklager New York klaagt hem aan voor belastingontduiking

Controversieel onderzoek

Huiszoeking

De FBI voerde op 8 augustus een door de rechtbank goedgekeurde huiszoeking uit in het landgoed Mar-a-Lago van Trump in Florida. Die was onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar zijn behandeling van geclassificeerd materiaal dat hij in zijn tijd in het Witte Huis had verzameld. In de staat Georgia loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar zijn pogingen om de verkiezingsresultaten van 2020 in die staat ongedaan te maken.