'Zwarte hesjes' bestormen monumentaal Panthéon in Parijs

Franse onderzoe­kers verdenken piloot rampvlucht MH370: Had controle tot aan crash

11:50 Franse onderzoekers hebben nieuwe informatie gepresenteerd over de verdwijning van rampvlucht MH370 in 2014. De piloot van het verdwenen Malaysia Airlines-toestel had de volledige controle over het passagiersvliegtuig tot het moment dat het in zee stortte. Dat concluderen onderzoekers op basis van nieuwe informatie van Boeing.